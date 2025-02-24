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Царьград

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Движение перекрыто, работает МЧС: В Петербурге загорелось здание старейшей больницы

Движение перекрыто, работает МЧС: В Петербурге загорелось здание старейшей больницы

В Петербурге загорелось одно из зданий Обуховской больницы – одной из старейших в стране. Движение на набережной перерыто, работают сотрудники МЧС.

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