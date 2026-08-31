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Красавицы из Барнаула и Бийска прошли в полуфинал международного конкурса "Мисс офис"

Красавицы из Барнаула и Бийска прошли в полуфинал международного конкурса "Мисс офис"

По итогам отбора в полуфинал прошли 130 участниц, Светлана и Вероника - в их числе Светлана Булгакова из Барнаула Вероника Алтунян из Бийска Светлана Булгакова и Вероника Алтунян / Фото: missoffice.

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