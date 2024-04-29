Система машинного обучения научилась предсказывать землетрясения с точностью до часов

Важное направление в геологической науке — изучение и предсказание землетрясений. Но поскольку у человечества не столь много данных о прошлых землетрясениях, а закономерности их возникновения достаточно неуловимы, помочь в таких исследованиях может искусственный интеллект.
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