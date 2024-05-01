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Надаль о завершении карьеры: «Не знаю, когда сыграю последний матч. Хочется продолжать еще какое-то время»

Надаль о завершении карьеры: «Не знаю, когда сыграю последний матч. Хочется продолжать еще какое-то время»

Испанец проиграл в четвертом круге Иржи Лехечке – 5:7, 4:6. – У ваших родителей слезы на глазах. О чем вы думаете в этот момент? – Честно говоря, я стараюсь на них не смотреть, потому что не хочу заплакать (улыбается).

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