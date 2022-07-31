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Тех, кто запустил беспилотный аппарат в штаб Черноморского флота, надо искать на полуострове, - военный эксперт

Тех, кто запустил беспилотный аппарат в штаб Черноморского флота, надо искать на полуострове, - военный эксперт

Тех, кто запустил беспилотный аппарат в штаб Черноморского флота, надо искать на полуострове. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин.

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