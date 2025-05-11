Песков назвал главные цели переговоров с Украиной

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина о готовности нашей страны продолжить без предварительных условий прерванные Киевом в 2022 году мирные переговоры с Украиной в Стамбулеkremlin.
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