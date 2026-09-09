Азербайджанцам не хватит класса.Лига чемпионов спустя почти три года возвращается на «Олд Траффорд». В первом туре общего этапа «Юнайтед» примет азербайджанский «Сабах», который дебютирует на турнире.
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