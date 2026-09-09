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«МЮ» раздавит дебютанта ЛЧ на «Олд Траффорд». Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Сабах»

«МЮ» раздавит дебютанта ЛЧ на «Олд Траффорд». Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Сабах»

Азербайджанцам не хватит класса.Лига чемпионов спустя почти три года возвращается на «Олд Траффорд». В первом туре общего этапа «Юнайтед» примет азербайджанский «Сабах», который дебютирует на турнире.

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