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«Некто схватил меня за задницу. Я обернулась назад и была потрясена». Джини Басс рассказала о домогательстве со стороны владельца клуба НБА

Владелица «Лейкерс» Джини Басс еще раз рассказала о том, как однажды владелец клуба НБА совершил по отношению к ней неподобающее действие, которое она расценила как акт харассмента.

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