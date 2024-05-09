В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции и члены Общественного совета при ОМВД России по Моздокскому району присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская лента»

На территории Моздокского района активно проходит патриотическая акция «Георгиевская ленточка». К традиционному патриотическому мероприятию присоединились сотрудники моздокской Госавтоинспекции и Общественный совет при ОМВД России по Моздокскому району.
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