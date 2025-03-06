Международный день диалога между цивилизациями будет отмечаться 10 июня - МИД КНР

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- 10 июня этого года международное сообщество будет отмечать первый Международный день диалога между цивилизациями, сообщил в среду официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.
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