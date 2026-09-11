Раввин Борода объяснил, почему халяль не равен кошерности

Раввин Александр Борода из Федерации еврейских общин России рассказал, почему халяльное мясо не считается кошерным, несмотря на сходство систем.
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Как хорошо, что изобрели блюдо "пьяная свинина"!
Оно полностью не соответствует ни кашруту, ни халялю.