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Царьград

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Раввин Борода объяснил, почему халяль не равен кошерности

Раввин Борода объяснил, почему халяль не равен кошерности

Раввин Александр Борода из Федерации еврейских общин России рассказал, почему халяльное мясо не считается кошерным, несмотря на сходство систем.

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