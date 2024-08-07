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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Не имеет никакого смысла»: Западные эксперты не оценили операцию ВСУ в Курской области России

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Комментарии
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СимАчка Пушистая
не расчищать, а выжигать.
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10 час.
валерия
Пора забыть о слове &quot; человечность&quot; В войне это неприменимо!
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10 час.
MB
Marina Bubon
Зашли на территорию РФ? Теперь отрезать их по границе… и мочить! Где то загулялись наши ФАБы!
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6 час.

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