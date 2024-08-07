«Не имеет никакого смысла»: Западные эксперты не оценили операцию ВСУ в Курской области России

На Западе не понимают действия украинского командования, начавшего вторжение в Курскую область России.
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