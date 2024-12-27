В России заблокировали около 6 млн опасных БАДов

В России заблокировали около 6 млн опасных биологически активных добавок (БАД). О такой оценке изъятых товаров «Известиям» рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственный оператор системы маркировки «Честный знак»).
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