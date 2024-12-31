Обстрел колонны РСЗО HIMARS тремя ракетами ОТРК "Искандер-М" возле села Давыдов Брод в Бериславском районе Херсонской области.
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Обстрел колонны РСЗО HIMARS тремя ракетами ОТРК "Искандер-М" возле села Давыдов Брод в Бериславском районе Херсонской области.
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