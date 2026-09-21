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Ревматолог Лила: боль в суставах из-за перемены погоды говорит о патологии

Ревматолог Лила: боль в суставах из-за перемены погоды говорит о патологии

Боль в суставах при изменении погоды может возникать на фоне уже существующей патологии, поэтому регулярную реакцию на холод и сырость не стоит считать обычной метеочувствительностью, рассказал RT главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, директор НИИ ревматологии имени В.

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