Ревматолог Лила: боль в суставах из-за перемены погоды говорит о патологии

Боль в суставах при изменении погоды может возникать на фоне уже существующей патологии, поэтому регулярную реакцию на холод и сырость не стоит считать обычной метеочувствительностью, рассказал RT главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России, директор НИИ ревматологии имени В.