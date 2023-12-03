Откуда в основании Кронштадта камни уложенные как городе инков Мачу Пикчу. Видео

Severyanin

А чему тут удивляться? Просто бригада каменщиков Мачей из Пикчи приезжала на заработки и состряпала фундамент. Одни чудики моря выкапывают, другие стены возводят без раствора на тысячелетия. Кто во что горазд, тот тем и занимается. А наши умельцы могли лапти плести, блоху подковать, а сейчас газ и нефть качают не останавливаясь. В Космос летали когда-то. Без дела не сидим.