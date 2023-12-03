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Откуда в основании Кронштадта камни уложенные как городе инков Мачу Пикчу. Видео

Откуда в основании Кронштадта камни уложенные как городе инков Мачу Пикчу. Видео

Технологические решения при постройке Кронштадта значительно опережали свое время. Первый вариант форта возвели на искусственном острове всего за одну зиму — и это в 1704 году.

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Комментарии
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Severyanin
А чему тут удивляться? Просто бригада каменщиков Мачей из Пикчи приезжала на заработки и состряпала фундамент. Одни чудики моря выкапывают, другие стены возводят без раствора на тысячелетия. Кто во что горазд, тот тем и занимается. А наши умельцы могли лапти плести, блоху подковать, а сейчас газ и нефть качают не останавливаясь. В Космос летали когда-то. Без дела не сидим.
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14 час.
Ольга Кожемякина
Статья ни о чем! Какая-то скользкая, противная! Ученым больше заняться не чем? Все в мире когда-то, у кого-то, зачем-то перенимали опыт. И никто сейчас не докажет, кто и зачем изобрел ту или иную модель. Аффторишка захотел в очередной раз на Россию плюнуть? А плюнул в себя. Урод!
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13 час.
AK
Antanas Kuzminskis
Вывод в МИРЕ существовала единая культура.👍👍👍👍👍.
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11 час.

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