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МО: над Азовским морем и Крымом уничтожены и перехвачены более 40 украинских БПЛА

МО: над Азовским морем и Крымом уничтожены и перехвачены более 40 украинских БПЛА

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожила и перехватила более четырех десятков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Азовского моря и территорией Крыма.

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