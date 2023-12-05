МО: над Азовским морем и Крымом уничтожены и перехвачены более 40 украинских БПЛА

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожила и перехватила более четырех десятков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над акваторией Азовского моря и территорией Крыма.
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