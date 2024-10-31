В Санкт-Петербурге расширят сеть междугородних автобусных маршрутов

В 2025 году будут открыты четыре автобусные станции В Санкт-Петербурге в 2025 году будут открыты четыре автобусные станции для межрегиональных и международных перевозок, сообщили в пресс-службе губернатора Александра Беглова.
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