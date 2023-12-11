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Политолог Данюк: большинство россиян верят в Путина

Политолог Данюк: большинство россиян верят в Путина

Россияне доверяют Владимиру Путину, так как для жителей России свойственен запрос на безопасность и политическую стабильность, считает первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.

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