Политолог Данюк: большинство россиян верят в Путина

Россияне доверяют Владимиру Путину, так как для жителей России свойственен запрос на безопасность и политическую стабильность, считает первый заместитель Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.
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