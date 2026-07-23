Сочи может стать мировым лидером здоровья: эксперты оценили перспективы курорта

Сочи может стать мировым лидером здоровья: эксперты оценили перспективы курортаСочи имеет все шансы официально закрепить за собой статус «столицы здоровья» благодаря уникальному климату, развитой бальнеологической базе и общемировому тренду на заботу о себе.