Андрей Воробьев и Константин Чуйченко наградили лучших соцработников Подмосковья

В Подмосковье работают более 14 тысяч сиделок, реабилитологов, психологов и координаторов. В день соцработника с профессиональным праздником их поздравили глава региона Андрей Воробьев и министр юстиции России Константин Чуйченко.
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