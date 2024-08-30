«Сел на лавочку, а они идут»: сосед Лукашенко рассказал, как к президенту Белоруссии приезжал Путин

Малой родиной белорусского лидера считается агропоселок Александрия. На фоне отмечаемого 30 августа 70-летия президента Белоруссии Александра Лукашенко, житель малой родины РБ — агрогородка Александрия — рассказал о том, как его сосед принимал у себя в гостях российского коллегу Владимира Путина.