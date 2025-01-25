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Царьград

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132 целей: Российская армия нанесла удары по складам беспилотников ВСУ

132 целей: Российская армия нанесла удары по складам беспилотников ВСУ

Российские военные за сутки поразили объекты на 132 точках, включая склады беспилотников ВСУ. Удары нанесены авиацией, ракетными войсками и артиллерией, сообщил Минобороны РФ.

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