Улаганский район стал лидером по получателям грантов в туризме в Республике Алтай

Улаганский район стал лидером по числу грантополучателей в сфере туризма в Республике Алтай. В муниципалитете поддержали 10 проектов по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" – это больше, чем в прошлом году, в два раза, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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