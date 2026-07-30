Улаганский район стал лидером по получателям грантов в туризме в Республике Алтай

Улаганский район стал лидером по числу грантополучателей в сфере туризма в Республике Алтай. В муниципалитете поддержали 10 проектов по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" – это больше, чем в прошлом году, в два раза, сообщает пресс-служба регионального правительства.