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Дева Кассель появилась на премьере фильма "Призрак Оперы" в Париже

Дева Кассель появилась на премьере фильма "Призрак Оперы" в Париже

22-летняя Дева Кассель, дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи, появилась на премьере новой экранизации знаменитого готического романа Гастона Леру "Призрак Оперы", в которой исполнила главную роль.

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