В Омске запустят маршрут №39, который свяжет поселки Чкаловский и Степной. На этой линии будут работать 6 автобусов среднего класса.
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В Омске запустят маршрут №39, который свяжет поселки Чкаловский и Степной. На этой линии будут работать 6 автобусов среднего класса.