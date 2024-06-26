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Минобороны подало иск на 38 млн рублей против пермского завода "Телта"

Минобороны подало иск на 38 млн рублей против пермского завода "Телта"

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 38,8 миллиона рублей против пермского телефонного завода "Телта", чье руководство связано с коррупционным делом начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина.

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