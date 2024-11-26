Лжегазовщиков из Омска Урбах и Кавуна признали виновными во взрыве газа в Новосибирске и приговорили к 10 годам колонии.
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Лжегазовщиков из Омска Урбах и Кавуна признали виновными во взрыве газа в Новосибирске и приговорили к 10 годам колонии.