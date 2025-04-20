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CNN не в восторге от пасхального перемирия: для ВСУ это будет «настоящим логистическим кошмаром» 

CNN не в восторге от пасхального перемирия: для ВСУ это будет «настоящим логистическим кошмаром» 

CNN объявила пасхальное перемирие на Украине «доказательством российского цинизма» и построила собственную конспирологическую версию  «настоящей стратегии внезапного объявления Россией перемирия».

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Комментарии
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Лев Добрый
ПИНДОС, ТЫ ПРИДУРОК? А может быть России надо начать крушить тяжёлым вооружением всё подряд? Может быть тогда станете умнее!😱👈😜
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