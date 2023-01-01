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Рецепт заливного из свиного языка

Рецепт заливного из свиного языка

Предлагаю вам замечательный рецепт для праздничного стола - заливное из свиного языка. Это очень вкусное, красивое блюдо обязательно понравится вашим близким и гостям!Для приготовления заливного из свиного языка понадобится: свиной язык - 3 шт.

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