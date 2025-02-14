Снегоуборщик на Невском подмял троллейбус, двое пострадали. Еще одно ДТП со снегоуборочной техникой и общественным транспортом произошло в Петербурге 13 февраля.
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Снегоуборщик на Невском подмял троллейбус, двое пострадали. Еще одно ДТП со снегоуборочной техникой и общественным транспортом произошло в Петербурге 13 февраля.