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Мобильные операторы готовятся к запуску оплаты связи цифровым рублем

Мобильные операторы готовятся к запуску оплаты связи цифровым рублем

Оператор связи МТС введет оплату услуг связи цифровым рублем с 1 сентября 2026 г. К такому шагу также готовятся операторы «Мегафон» и «Ростелеком», сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные представителей компаний.

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