Объяснено, какие машины для ГИБДД выглядят наиболее подозрительно

Наибольшие подозрения у сотрудников ГИБДД вызывают автомобили с определенными признаками. Инспекторы уделяют пристальное внимание конструкции и внешнему виду модели, а самыми проблемными считаются лидеры рейтингов угонов.
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