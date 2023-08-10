Самосуд как мера общественного гнева и гражданской самообороны

Ну а что делать? В обществе очень велик запрос на справедливость. Если власть не хочет, не может это реализовать, то приходится самим.

Samarium

Граждане не имея защиты со стороны государства, ВЫНУЖДЕНЫ сами защищать себя хоть какими-то способами....И это вполне можно понять. Государству следует изменить свое отношение к защите прав и свобод граждан РФ, к защите из жизни и здоровья...Иначе этот процесс будет только лавинообразно нарастать...