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Самосуд как мера общественного гнева и гражданской самообороны

Самосуд как мера общественного гнева и гражданской самообороны

Горячий привет виновнику торжества! В Российских СМИ стали мелькать сообщения, из разных уголков страны о том, что люди (стихийная толпа) принялись карать пойманных преступников (поджигателей, убийц, пе_дофилов и проч.

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Комментарии
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Ирина
Ну а что делать? В обществе очень велик запрос на справедливость. Если власть не хочет, не может это реализовать, то приходится самим.
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14 час.
Samarium
Граждане не имея защиты со стороны государства, ВЫНУЖДЕНЫ сами защищать себя хоть какими-то способами....И это вполне можно понять. Государству следует изменить свое отношение к защите прав и свобод граждан РФ, к защите из жизни и здоровья...Иначе этот процесс будет только лавинообразно нарастать...
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13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
👏👋👏🤯💲🤯🤡👍👍
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4 час.

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