«Приколы от Никола»: Пашинян вкусно кушает за счет России, но отказывается считать ее партнером – а мы все еще спонсируем армян на миллиарды Пашинян вкусно кушает за счет России, но отказывается считать ее партнером Иллюстрация: Блокнот Премьер-министр Армении, видимо, обожает поговорку «А Васька слушает, да ест».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Закрытый клуб чин...
- Власть в Белграде...
- «К такому были не...
Это будет продолжаться до тех пор пока у власти в России находится нынешняя власть ,которая демонстрирует свою нерешительность и откровенное попустительство ....А также откровенное пренебрежение интересами государства Российского и его народа !