«Приколы от Никола»: Пашинян вкусно кушает за счет России, но отказывается считать ее партнером – а мы все еще спонсируем армян на миллиарды Пашинян вкусно кушает за счет России, но отказывается считать ее партнером Иллюстрация: Блокнот Премьер-министр Армении, видимо, обожает поговорку «А Васька слушает, да ест».