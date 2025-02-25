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Китай

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Спустя три года с момента эскалации кризиса в Украине борьба между разными сторонами продолжает обостряться

Москва/Киев, 24 февраля /Синьхуа/ -- С момента эскалации кризиса в Украине прошло уже три года. Этот конфликт оказывает серьезное воздействие на региональную безопасность, экономику, социальную сферу и многие другие области, влияя на весь мир и препятствуя восстановлению мировой экономики.

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