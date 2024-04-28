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Экс-госминистр Грузии Петриашвили задержан на митинге в Тбилиси

Экс-госминистр Грузии Петриашвили задержан на митинге в Тбилиси

Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили задержан полицией в административном порядке на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах.

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