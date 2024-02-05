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Жителю Адыгеи Бережному Александру присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу в 2023 году Бережному Александру Николаевичу - бригадиру тракторной бригады СПК «Родина» присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

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