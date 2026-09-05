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«Продолжают гнобить»: у Валиевой могли отозвать нейтральный статус, Степановой и Букину его не одобрили

«Продолжают гнобить»: у Валиевой могли отозвать нейтральный статус, Степановой и Букину его не одобрили

У Камилы Валиевой могли отозвать нейтральный статус вслед за Марком Кондратюком. По информации СМИ, это произошло несколько дней назад.

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