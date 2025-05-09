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Петербургский дневник

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Отец Путина был награжден медалью «За боевые заслуги»

Отец Путина был награжден медалью «За боевые заслуги»

По приказу маршала Говорова Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны был подписан маршалом Советского Союза, одним из авторов военного плана по прорыву блокады Ленинграда, Леонидом Говоровым, следует из архивных документов, сообщает РИА Новости.

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