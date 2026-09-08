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Шоу-бизнес: Пьянство, домашнее насилие и отказ жениться на невесте на 13 лет моложе: Как живет Марат Башаров после всех скандалов

Шоу-бизнес: Пьянство, домашнее насилие и отказ жениться на невесте на 13 лет моложе: Как живет Марат Башаров после всех скандалов

В глазах единственной дочери Марат Башаров – идеальный отец, заслуживающий прощения и признания. Однако бывшие жены актера и телеведущего считают иначе.

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