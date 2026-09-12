Три голевых передачи Вадима Шилова - и 3:0 в пользу зенитовцев в Москве

Вторая команда столичного «Динамо» разгромлена «Зенитом-2» в Москве. «Сине-бело-голубые» забили три безответных мяча в ворота хозяев уже к 50-й минуте матча.
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