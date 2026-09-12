Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Три голевых передачи Вадима Шилова - и 3:0 в пользу зенитовцев в Москве

Три голевых передачи Вадима Шилова - и 3:0 в пользу зенитовцев в Москве

Вторая команда столичного «Динамо» разгромлена «Зенитом-2» в Москве. «Сине-бело-голубые» забили три безответных мяча в ворота хозяев уже к 50-й минуте матча.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым