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В России предложили взимать штраф с частных компаний за утечку данных сотрудников

В России предложили взимать штраф с частных компаний за утечку данных сотрудников

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что Минцифры России готовит к внесению в Госдуму законопроект о взимании штрафов с частных компаний за утечку персональных данных сотрудников.

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