В Севастополе после ночной атаки отменили занятия в школах и детских садах

В Севастополе после ночной атаки отменены занятия во всех учебных заведениях, кроме вузов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе отражения ночной атаки украинских БПЛА, облмки одного из них упали на подстанцию «Севастополь», что привело к отключению электроэнергии в части города.