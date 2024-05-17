В Севастополе после ночной атаки отменили занятия в школах и детских садах

В Севастополе после ночной атаки отменены занятия во всех учебных заведениях, кроме вузов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе отражения ночной атаки украинских БПЛА, облмки одного из них упали на подстанцию «Севастополь», что привело к отключению электроэнергии в части города.
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