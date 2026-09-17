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В Барнауле прошел чемпионат Алтайского края по гребле на лодках

В Барнауле прошел чемпионат Алтайского края по гребле на лодках

На старт вышли более 400 спортсменов Чемпионат по гребле на лодках Алтайского края / Фото: Минспорт Алтайского края В Барнауле на Гребном канале завершился чемпионат Алтайского края по гребле на лодках "Дракон", который проходил 12 и 13 сентября.

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