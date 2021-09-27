militaryarms

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Если враг с оружием в руках пришел в твой дом, то, увы, о любом благородстве должны забывать бойцы все сразу... Здес...В них не стреляли...
  • Dmitry Shatalov
    https://pikabu.ru/story/podvig_12_pelevin_slabonervnyim_ne_chitat_prosba_k_pikabu_5615348Что означает раду...
  • Виктор Василенко
    Нас в чередной раз опустилиКого в действител...

В них не стреляли снайперы. На что существовало табу во время Второй мировой

В них не стреляли снайперы. На что существовало табу во время Второй мировой

Данным фактам можно верить, а можно и нет. Обычно война – это вовсе не Олимпийские игры. Честных соревнований там не бывает.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Влад Владимиров
Если враг с оружием в руках пришел в твой дом, то, увы, о любом благородстве должны забывать бойцы все сразу... Здесь либо ты его сейчас, либо он тебя потом... А тех, кто воюет с санитарами - четвертовать, блин, как заразу.

Картина дня

наверх