В них не стреляли снайперы. На что существовало табу во время Второй мировой

militaryarmsВоенное делоВ них не стреляли снайперы. На что существовало табу во время Второй мировойДанным фактам можно верить, а можно и нет. Обычно война – это вовсе не Олимпийские игры. Честных соревнований там не бывает.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВлад ВладимировЕсли враг с оружием в руках пришел в твой дом, то, увы, о любом благородстве должны забывать бойцы все сразу... Здесь либо ты его сейчас, либо он тебя потом... А тех, кто воюет с санитарами - четвертовать, блин, как заразу.Комментировать
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