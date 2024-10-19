Удобное решение проблемы с мигрантами. Начали с учителей

Ратник Ратник

Неча на зеркало пенять, коли рожа крива... А наши творцы законов чем лучше? Хоть ОДИН нормальный закон для защиты РОССИЯН от мигрантов приняли? У Бастрыкина всё продумано и по полкам разложено. Сколько лет уже мурыжат? И президент не указ... ОТКАТ - это святое