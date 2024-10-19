Власти нашли способ разрешения проблем, порождаемых мигрантами. Не надо никаких ограничений для гастарбайтеров, не надо никого высылать.
Удобное решение проблемы с мигрантами. Начали с учителей
Комментарии
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Ратник Ратник
Неча на зеркало пенять, коли рожа крива... А наши творцы законов чем лучше? Хоть ОДИН нормальный закон для защиты РОССИЯН от мигрантов приняли? У Бастрыкина всё продумано и по полкам разложено. Сколько лет уже мурыжат? И президент не указ... ОТКАТ - это святое
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