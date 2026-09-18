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Нефть дешевеет третий день подряд

Нефть дешевеет третий день подряд

Мировые цены на нефть снизились еще на 2% третий торговый день подряд. Фьючерсы на Brent утром подешевели на $2,3, или 2,2%, до $102,53 за баррель.

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