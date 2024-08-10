Многодетная мать в Москве признала вину по делу о торговле чужими младенцами

Многодетную москвичку уличили в том, что она с группой сообщниц покупала чужих младенцев. Обвиняемая в совершении тяжкого группового преступления Юлия Логинова признала вину и сотрудничает со следователями, рассказали правоохранители ТАСС.
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