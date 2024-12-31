"Алиева можно сделать шелковым за сутки": азербайджанский бизнес в России призвали зажать

Vladimir Bogdanov

Проследите цепочку событий: гибель премьера Ирана после визита в Азербайджан, переворот в Сирии, заигрывание с Турцией, поддержка Украины, перекрытие Украиной газа в Европу, Европа мечется в поисках газа, оккупация Израилем Голланских высот.. Результат - Алиев на коне, может поставлять газ через Турцию в Европу и своему стратегическому партнёру в Израиль, Израил получает возможность стать транзитёром азербайджанского газа и т.д. Вот он и обнаглел. Деньги же к нему поплывут. Выпускники американских и английских ВУЗов никогда не будут сторонниками России, а только её врагами.