Лимитроф разбушевался. Намедни с негодованием узрела, как некоторые браЦконародники и соплежуи не только оправдывали пана Алиева, устроившего форменную истерику, но ещё и называли Азербайджан нашим "стратегическим партнёром" и даже "страной, которая в случае глобальной опасности гарантировано встанет с нами в один ряд".
"Алиева можно сделать шелковым за сутки": азербайджанский бизнес в России призвали зажать
Комментарии
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Стега Сибиряк
Утремся
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3 час.
Vladimir Bogdanov
Проследите цепочку событий: гибель премьера Ирана после визита в Азербайджан, переворот в Сирии, заигрывание с Турцией, поддержка Украины, перекрытие Украиной газа в Европу, Европа мечется в поисках газа, оккупация Израилем Голланских высот.. Результат - Алиев на коне, может поставлять газ через Турцию в Европу и своему стратегическому партнёру в Израиль, Израил получает возможность стать транзитёром азербайджанского газа и т.д. Вот он и обнаглел. Деньги же к нему поплывут. Выпускники американских и английских ВУЗов никогда не будут сторонниками России, а только её врагами.
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2 час.
Егор П
ой да идите нах..й!
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1 час.
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