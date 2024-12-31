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"Алиева можно сделать шелковым за сутки": азербайджанский бизнес в России призвали зажать

"Алиева можно сделать шелковым за сутки": азербайджанский бизнес в России призвали зажать

Лимитроф разбушевался.  Намедни с    негодованием  узрела,   как   некоторые   браЦконародники  и  соплежуи   не только    оправдывали   пана  Алиева,  устроившего    форменную  истерику,  но ещё  и называли Азербайджан   нашим  "стратегическим  партнёром"  и  даже "страной, которая в случае глобальной опасности гарантировано встанет с нами в один ряд".

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Комментарии
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Стега Сибиряк
Утремся
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3 час.
Vladimir Bogdanov
Проследите цепочку событий: гибель премьера Ирана после визита в Азербайджан, переворот в Сирии, заигрывание с Турцией, поддержка Украины, перекрытие Украиной газа в Европу, Европа мечется в поисках газа, оккупация Израилем Голланских высот.. Результат - Алиев на коне, может поставлять газ через Турцию в Европу и своему стратегическому партнёру в Израиль, Израил получает возможность стать транзитёром азербайджанского газа и т.д. Вот он и обнаглел. Деньги же к нему поплывут. Выпускники американских и английских ВУЗов никогда не будут сторонниками России, а только её врагами.
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2 час.
Егор П
ой да идите нах..й!
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1 час.

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